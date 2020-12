Schöne, Monza in pressing sul centrocampista danese: fatta per Scozzarella (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Continuano le grandi manovre sul calciomercato del Monza del duo Berlusconi-Galliani. Dopo una sessione estiva con tantissimi colpi, qualche settimana fa il club brianzolo ha tesserato anche Mario Balotelli. Ora, con il mercato di gennaio ormai alle porte, Galliani è pronto a regalare a Cristian Brocchi altri colpi: per il centrocampo è fatta per Matteo Scozzarella dal Parma e prende sempre più corpo l’idea Lasse Schöne del Genoa. Monza, fatta per Scozzarella: si prova il colpo Schöne Il calciomercato di gennaio non è ancora iniziato ufficialmente, ma molte squadre di Serie B hanno già iniziato le manovre per rinforzare le proprie rose. Il Monza, che già nella sessione estiva l’ha fatta da padrone, con l’AD ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Continuano le grandi manovre sul calciomercato deldel duo Berlusconi-Galliani. Dopo una sessione estiva con tantissimi colpi, qualche settimana fa il club brianzolo ha tesserato anche Mario Balotelli. Ora, con il mercato di gennaio ormai alle porte, Galliani è pronto a regalare a Cristian Brocchi altri colpi: per il centrocampo èper Matteodal Parma e prende sempre più corpo l’idea Lassedel Genoa.per: si prova il colpoIl calciomercato di gennaio non è ancora iniziato ufficialmente, ma molte squadre di Serie B hanno già iniziato le manovre per rinforzare le proprie rose. Il, che già nella sessione estiva l’hada padrone, con l’AD ...

AndreZack23 : RT @NicoSchira: #Monza scatenato: intesa col #Genoa per il passaggio in Brianza del centrocampista Lasse #Schöne. Manca solo il sì del regi… - GIUSPEDU : RT @NicoSchira: #Monza scatenato: intesa col #Genoa per il passaggio in Brianza del centrocampista Lasse #Schöne. Manca solo il sì del regi… - LeonardoMerlo19 : RT @NicoSchira: #Monza scatenato: intesa col #Genoa per il passaggio in Brianza del centrocampista Lasse #Schöne. Manca solo il sì del regi… - infoitsalute : ESCLUSIVA PG - Calciomercato: gradimento del Monza per Schöne, ma per ora non c'è l'intesa col Genoa - cargag90 : @DiMarzio @DiMarzio ti risulta Schöne sempre al Monza? Grazie in anticipo... -