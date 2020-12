Saldi invernali | possibile slittamento per zone rosse

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – I giorni di zona rossa fino al 6 gennaio potrebbero far slittare l’inizio dei, almeno in quelle regioni che li avevano previsti già dalle prime giornate dell’anno. Per ora, secondo il calendario provvisorio diffuso da Confcommercio, la partenza delle vendite promozionali è prevista per il 2 gennaio in Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, il 4 in Abruzzo e Calabria, il 5 in Sardegna e Campania. Fuori dal periodo dei divieti per le feste invece le partenze del 7 gennaio previste per Puglia, Sicilia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. L’Umbria dovrebbe cominciare il 9, il Lazio il 12. Nella seconda metà del mese partenza prevista il 16 per le Marche e la Provincia Autonoma di Bolzano (comuni non turistici). Iarriveranno solo a fine mese, in Liguria, il 29, e il 30 in Emilia Romagna, Toscana, e ...