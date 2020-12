Ravioli ripieni di stracchino e speck (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La ricetta dei è veramente pazzesca. Un piatto semplice, ma ricco di sapore, che potete utilizzare per i pranzi della domenica o quando organizzate delle cene speciali con amici e parenti. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News PER LA PASTA 400 g di farina 00 4 uova + 1 albume 1 pizzico di sale PER IL RIPIENO 250 g di stracchino 50 g di parmigiano reggiano grattugiato 50 g di pecorino romano grattugiato 100 g di speck 1 uovo 1 pizzico di sale Pepe nero q.b. PER IL CONDIMENTO 2 zucchine 40 g di porcini secchi 300 g di pomodorini in scatola Sale fino q.b. Olio evo q.b. 2-3 spicchi d’aglio Iniziamo la preparazione dei mettendo in acqua i funghi porcini secchi. Quindi prendete un recipiente e mettete un litro di acqua tiepida ogni 20g di funghi porcini. Intanto dedicatevi alla preparazione della ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La ricetta dei è veramente pazzesca. Un piatto semplice, ma ricco di sapore, che potete utilizzare per i pranzi della domenica o quando organizzate delle cene speciali con amici e parenti. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News PER LA PASTA 400 g di farina 00 4 uova + 1 albume 1 pizzico di sale PER IL RIPIENO 250 g di50 g di parmigiano reggiano grattugiato 50 g di pecorino romano grattugiato 100 g di1 uovo 1 pizzico di sale Pepe nero q.b. PER IL CONDIMENTO 2 zucchine 40 g di porcini secchi 300 g di pomodorini in scatola Sale fino q.b. Olio evo q.b. 2-3 spicchi d’aglio Iniziamo la preparazione dei mettendo in acqua i funghi porcini secchi. Quindi prendete un recipiente e mettete un litro di acqua tiepida ogni 20g di funghi porcini. Intanto dedicatevi alla preparazione della ...

