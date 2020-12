Morto Marcus D’Amico | l’attore inglese di Tales of The City si è spento a 55 anni

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)a soli 55britco, nato in Germania da padre americano e madre, si èlo scorso 16 dicembre nella sua casa nell’Oxfordshire, in Inghilterra. Sua sorella ne ha reso nota solo ora la morte agli organi di stampa, spiegando cheè deceduto per le complicazioni di una polmonite.doveva la sua celebrità soprattutto al ruolo del geniale Michael “Mouse” Tolliver dalla rivoluzionaria miniserieof Thedel 1993, trasmessa nel Regno Unito su Channel 4 e negli Stati Uniti su PBS: adattamento dei romanzi della saga I Racconti di San Francisco di Armistead Maupin, aveva portato sul piccolo ...

E' morto Marcus D'Amico, l'attore che ha interpretato Michael Mouse Tolliver nella miniserie tv Tales of the City. Aveva solo 55 anni.