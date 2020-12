Matthäus sentenzia | “Se l’Europeo non va come deve andare non sarà solo Löw a dire addio alla Germania…”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lotharnon ha dubbi sul futuro della Germania e, nello specifico, sul destino del ct Joachim Löw. La leggenda tedesca ha parlato senza peli sulla lingua ai microfoni di Suddeutsche Zeitung confidando cosa, a parer suo, potrebbe accadere nel caso in cui il prossimo Europeo non dovesse dare i giusti segnali per la Mannschaft.: la previsione sul futuro di Löwcaption id="attachment 1052733" align="alignnone" width="594" Joachim Löw (Getty Images)/caption"Se l'Europeo non vaci aspettiamo vista la qualità dei giocatori che abbiamo, allora nonLöw a dovervia", ha detto senza mezzi termini. "Ma dovrannovia anche tutti coloro che hanno deciso che sarebbe dovuto restare. Dovranno accettarne le ...