Formazione SAP | GJordan | i risultati del 2020 e i progetti per il futuro

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ilè stato un anno difficile per tutti con chiusure forzate e per chi ha potuto si è dovuto adeguare alla digitalizzazione. Lanon si è mai fermata anzi ha ingranato una marcia in più con l’avvio dei Corsi Sap online e i Corsi Sap E-learning. Con il team di tutor professionali si conferma tra le migliori scuole diSap. Anche per quest’anno la competenza e la professionalità hanno fatto la differenza per unaSAP mirata all’inserimento di tanti giovani nel mondo del lavoro. Nonostante le difficoltà i corsi Sap sono andati avanti in modalità online e sono stati formati molti giovani laureati/diplomati. Nell’ultimo trimestre nonostante l’emergenza Covid 19 circa 180 persone sono state formate per diventare specialisti Sap, di cui 100 hanno trovato lavoro in aziende di rilievo ...