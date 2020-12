“Ecco le due super ospiti”. Capodanno col GF Vip, anche loro a brindare coi vipponi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Capodanno con il Grande Fratello Vip: una puntata in diretta del reality per festeggiare l’anno che verrà. Alfonso Signorini ha anticipato proprio cosa accadrà nella notte più magica dell’anno al GF Vip. Il conduttore intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, oltre a ribadire che il reality show chiuderà i battenti il 15 febbraio 2021, si è espresso in merito all’appuntamento serale del 31 dicembre 2020: “Ci sarà una grandissima festa per poterci lasciare alle spalle, finalmente questo anno particolare”. In questo modo Mediaset vuole sfidare Rai1 con Amadeus, che invece sarà al timone de L’anno che verrà su Rai Uno. Questa volta a causa della pandemia la trasmissione si terrà negli studi Rai Fabrizio Frizzi e non a Terni come inizialmente previsto. (Continua dopo la foto) Nel frattempo fervono i preparativi per la serata che darà l’addio al 2020 e c’è curiosità sia da ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020)con il Grande Fratello Vip: una puntata in diretta del reality per festeggiare l’anno che verrà. Alfonso Signorini ha anticipato proprio cosa accadrà nella notte più magica dell’anno al GF Vip. Il conduttore intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, oltre a ribadire che il reality show chiuderà i battenti il 15 febbraio 2021, si è espresso in merito all’appuntamento serale del 31 dicembre 2020: “Ci sarà una grandissima festa per poterci lasciare alle spalle, finalmente questo anno particolare”. In questo modo Mediaset vuole sfidare Rai1 con Amadeus, che invece sarà al timone de L’anno che verrà su Rai Uno. Questa volta a causa della pandemia la trasmissione si terrà negli studi Rai Fabrizio Frizzi e non a Terni come inizialmente previsto. (Continua dopo la foto) Nel frattempo fervono i preparativi per la serata che darà l’addio al 2020 e c’è curiosità sia da ...

marattin : Questi dati possono essere letti in due modi: 1) gli stipendi pubblici sono troppo alti 2) il Pil pro-capite è trop… - LegaSalvini : ++ LA LETTERA DI MATTEO SALVINI AL CORRIERE ++ Salvini: «Il Conte due è paralizzato Ecco i nostri progetti per gove… - LegaSalvini : #SALVINI: «IL CONTE DUE È PARALIZZATO. ECCO I NOSTRI PROGETTI PER GOVERNARE» - etherealgraysxn : RT @pensamiluna: Vedete bene il punto della glass room in cui c’è l’insegnante di burlesque? Ecco domani sera nello stesso punto pretendo F… - carmineannik : RT @WWFitalia: Nella @WWFOasi di #Burano in #Toscana c’è ancora qualcuno che può fare grosse abbuffate con una numerosa compagnia! Ecco la… -