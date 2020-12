Conte: ‘crisi libica dossier primario, superare logiche militare e interferenze esterne’ (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) – “La crisi libica è sempre al centro delle nostre premure e della nostra politica estera, non abbiamo mai dismesso la costante attenzione verso questo dossier e dell’obiettivo di una stabilizzazione del Paese superando logiche militari e interferenze esterne, nel quadro della Conferenza di Berlino”. Lo ha detto Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) – “La crisiè sempre al centro delle nostre premure e della nostra politica estera, non abbiamo mai dismesso la costante attenzione verso questoe dell’obiettivo di una stabilizzazione del Paese superandomilitari eesterne, nel quadro della Conferenza di Berlino”. Lo ha detto Giuseppe. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Il piano che non c’è. Non ci… - ilfoglio_it : In questa strana crisi di governo può capitare di tutto. Anche il ritorno al voto. E Conte ha un piano - di… - ItaliaViva : Governo, @gennaromigliore sulla crisi: 'Conte ostaggio dei ministri che non vogliono cambiamenti' - Annalis80790333 : RT @Libero_official: 'Mi tengo le deleghe ai servizi segreti. Niente obbligo di vaccinazione. Se un partito ritira la fiducia, si va al vot… - alberto_cozzi : RT @Corriere: Appello di Meloni: «Mozione di sfiducia a Conte col centrodestra e con chi ci sta» -

Ultime Notizie dalla rete : Conte ‘crisi Conte: verifica? 'passaggio parlamentare sempre fondamentale' Affaritaliani.it