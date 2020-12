Call of Duty: Warzone ha una nonna giocatrice e streamer che è un temibile cecchino (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Call of Duty: Warzone è un gioco popolare per gli streamer che hanno al loro seguito svariati spettatori. Mentre alcuni giocatori si concentrano su abilità professionali, controller strani o altri temi, ci sono alcuni streamer che esistono solo per godersi il gioco. Una streamer che sta guadagnando popolarità è una nonna di nome Michelle Statham, che ha iniziato a fare dirette all'inizio dell'anno. Attraverso il suo canale Tactical Gramma, questa fan di Call of Duty: Warzone ha attirato l'attenzione per il semplice fatto che è dannatamente brava con il fucile da cecchino. Un utente di Reddit di nome Grandpagamerguy ha creato una clip di circa un minuto dove viene mostrata l'abilità della ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 dicembre 2020)ofè un gioco popolare per gliche hanno al loro seguito svariati spettatori. Mentre alcuni giocatori si concentrano su abilità professionali, controller strani o altri temi, ci sono alcuniche esistono solo per godersi il gioco. Unache sta guadagnando popolarità è unadi nome Michelle Statham, che ha iniziato a fare dirette all'inizio dell'anno. Attraverso il suo canale Tactical Gramma, questa fan diofha attirato l'attenzione per il semplice fatto che è dannatamente brava con il fucile da. Un utente di Reddit di nome Grandpagamerguy ha creato una clip di circa un minuto dove viene mostrata l'abilità della ...

