Boban-Milan, la causa vinta dall'ex dirigente: la società gli deve 5,37 milioni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il club aveva licenziato Boban per «giusta causa» dopo un'intervista rilasciata alla Gazzetta in cui attaccava la società. Il Tribunale di Milano ha dato ragione al dirigente riconoscendogli un risarcimento

