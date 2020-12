Barcellona, Koeman nei guai: grave infortunio per un attaccante (Di mercoledì 30 dicembre 2020) guai grossi per Koeman. L’allenatore del Barcellona rischia di perdere Philippe Coutinho per i prossimi quattro mesi. Piove sul bagnato in casa Barcellona. Il club spagnolo è ancora alle prese con i grossi problemi relativi al rinnovo contrattuale di Leo Messi. Nonostante ciò, la dirigenza blaugrana deve fare i conti con una importante assenza in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)grossi per. L’allenatore delrischia di perdere Philippe Coutinho per i prossimi quattro mesi. Piove sul bagnato in casa. Il club spagnolo è ancora alle prese con i grossi problemi relativi al rinnovo contrattuale di Leo Messi. Nonostante ciò, la dirigenza blaugrana deve fare i conti con una importante assenza in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MicheleTossani : RT @bennygiardina: Quindi: il piano sportivo di Victor Font per il Barça prevede la conferma di Koeman con l'inserimento di Jordi Cruyff in… - bennygiardina : Quindi: il piano sportivo di Victor Font per il Barça prevede la conferma di Koeman con l'inserimento di Jordi Cruy… - sportli26181512 : Coutinho, infortunio al menisco, il giocatore del Barcellona sarà operato. News: Dopo il pari per 1-1 contro l'Eiba… - calciomercatoit : ???? #Barcellona, grave infortunio per #Coutinho: #Koeman rischia di perderlo per quattro mesi - cmercatoweb : ?? Massimiliano #Allegri è pronto, idea suggestiva da #Barcellona -