Arabia Saudita, attivista per i diritti delle donne condannata a 5 anni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Negli ultimi due anni il caso della giovane attivista Saudita Loujain al-Hathloul ha scatenato l'indignazione di numerosi gruppi per i diritti umani, del congresso degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. In prima linea nella lotta per i diritti delle donne nel regno, la giovane militante era stata arrestata nel maggio del 2018 insieme ad una decina di altre InsideOver.

