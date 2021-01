Anche se è trasmessa in streaming l’opera lirica non è una Cenerentola (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Da questa sera sarà disponibile sul web una buona produzione del capolavoro di Rossini dal teatro Comunale di Modena Leggi su lastampa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Da questa sera sarà disponibile sul web una buona produzione del capolavoro di Rossini dal teatro Comunale di Modena

KoishiHedgehog : @elemo02 Ho sofferto moltissimo anche io, ieri l'hanno trasmessa come superspot su la7 ed è stato un colpo al cuore...maledettih - seokjin_energy : Il nuovo anno comincia con queen Dynamite in loop al gf vip, su Rai 1 e su radio deejay, ed è stata trasmessa anche… - buscema_samuele : Io ho visto un presidente commosso e la commozione l’ha trasmessa anche a me?? ultimo anno di mandato ?? #Mattarella grazie - french____toast : Pubblicità di Ryan Air appena trasmessa: 'La cura per il Covid sta arrivando, cosa aspetti. Prenota ora su Ryan Ai… - KaterCollective : 'The same procedure as last year': anche quest'anno i tedeschi saluteranno l'arrivo dell'anno nuovo con… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche trasmessa Anche se è trasmessa in streaming l’opera lirica non è una Cenerentola La Stampa Un primo giorno del nuovo anno da festeggiare... a casa con brindisi e musica in streaming

Dopo aver salutato il 2020, ecco come trascorrere il primo giorno del 2021 in zona rossa, tra concerti sui social e pranzo da asporto o consegnato a domicilio ...

Discorso di Mattarella fa il record di ascolti: è stato il più seguito di sempre con 15milioni di spettatori, 5 in più dell’anno scorso

Quindici milioni di italiani davanti alla televisione: il quinto discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto il record di ascolti. Con 15 milioni 272 mila 170 spet ...

Dopo aver salutato il 2020, ecco come trascorrere il primo giorno del 2021 in zona rossa, tra concerti sui social e pranzo da asporto o consegnato a domicilio ...Quindici milioni di italiani davanti alla televisione: il quinto discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto il record di ascolti. Con 15 milioni 272 mila 170 spet ...