Vaccino Pfizer | 6 dosi a flacone e non 5 grazie alle siringhe di Arcuri

Vaccino Pfizer, 6 dosi a flacone (e non 5) grazie alle siringhe di Arcure (Di martedì 29 dicembre 2020) Ricordate la polemica per le siringhe "ad avvitamento"? Qualcuno gridò al flop, molti parlarono - e scrissero - di un "caso", l'ennesimo di cui, a sentire gli opinionisti, è stata lastricata la strada per l'avvio della campagna vaccinale, (quasi) tutti storcemmo il naso classificando la decisione di Domenico Arcuri sotto la voce "megalomanie all'italiana". "Costano il doppio di quelle normali", facevano notare i più avvisati, già prefigurando un possibile, evitabilissimo, spreco. E invece la scelta del commissario straordinario per l'emergenza, che sta gestendo anche la fase di distribuzione del Vaccino, si sta rivelando azzeccata. È grazie a quel tipo di siringa ad ago bloccato - la cosiddetta "luer lock" - che da ogni fiala di Vaccino Pfizer-BioNTech si potranno ricavare 6 ...

