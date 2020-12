Scuola, riunione Cts: “I ragazzi devono tornare in classe” (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito in una riunione, nella giornata di martedì 29 dicembre. I rappresentanti del Cts hanno discusso in merito alla possibile e auspicata riapertura delle scuole italiane, ritenuta indispensabile dagli specialisti. Ciò che emerso dalla riunione è quindi la volontà di acconsentire al ritorno in classe degli studenti, con un importante documento europeo non precisato come fulcro della discussione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito in una, nella giornata di martedì 29 dicembre. I rappresentanti del Cts hanno discusso in merito alla possibile e auspicata riapertura delle scuole italiane, ritenuta indispensabile dagli specialisti. Ciò che emerso dallaè quindi la volontà di acconsentire al ritorno indegli studenti, con un importante documento europeo non precisato come fulcro della discussione. SportFace.

Campania: ritorno a scuola a tappe fino al 25 gennaio. Si parte l’11 con la primaria

NAPOLI – “Il 7 gennaio riprenderemo con le prime e le seconde elementari, poi valuteremo la curva dei contagi, ricominceremo lo screening degli alunni e avvieremo una riapertura graduale”. Così Lucia ...

