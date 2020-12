Rubrica Games | tutte le novità videogiochi in uscita a gennaio 2021

Leggi su 2anews

(Di martedì 29 dicembre 2020)riserva tante: The Medium, Scott Pilgrim vs The World, Hitman 3, Ride 4, Gods Will Fall. di Piero Lombardi – E’ terminato un anno importante per il mondo del gaming, anno che purtroppo verrà ricordato principalmente per la grande pandemia che ancora oggi fa parte delle nostre vite. Sperando che