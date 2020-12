“Ritira il regalo Amazon”, ma è una truffa: l’avviso della Polizia (Di martedì 29 dicembre 2020) ‘Secondo avviso: il tuo regalo di Amazon Prime è stato confermato. Puoi Ritirare i tuoi regali qui’. E’ questo il messaggio apparentemente inviato da Amazon che invita ad inserire i dati della carta di credito e Ritirare il ‘regalo’. Peccato però che Amazon non c’entri nulla e che sia invece una truffa, o meglio tentativo di phishing. La mail sembra infatti autentica in tutto e per tutto a quelle inoltrare dal colosso dell’e-commerce, l’unica differenza è nel nome del destinatario. Ma un occhio poco attento potrebbe benissimo cadere nel tranello e inserire i dati della propria carta di credito. Per questo la Polizia, attraverso il profilo Facebook dell’’Agente Lisa’, ha messo in guardia sull’ennesimo ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 dicembre 2020) ‘Secondo avviso: il tuodiPrime è stato confermato. Puoire i tuoi regali qui’. E’ questo il messaggio apparentemente inviato dache invita ad inserire i daticarta di credito ere il ‘’. Peccato però chenon c’entri nulla e che sia invece una, o meglio tentativo di phishing. La mail sembra infatti autentica in tutto e per tutto a quelle inoltrare dal colosso dell’e-commerce, l’unica differenza è nel nome del destinatario. Ma un occhio poco attento potrebbe benissimo cadere nel tranello e inserire i datipropria carta di credito. Per questo la, attraverso il profilo Facebook dell’’Agente Lisa’, ha messo in guardia sull’ennesimo ...

