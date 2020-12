Recovery: delegazione M5S al Mef composta da Patuanelli, Castelli e Agea (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – La delegazione del Movimento 5 Stelle che oggi alle 15 incontrerà i ministri Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola, portando le proposte M5S sul Next Generation Ue, sarà composta dal ministro Stefano Patuanelli, la viceministra al Mef Laura Castelli e dal sottosegretario Laura Agea. L’incontro si terrà in videoconferenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – Ladel Movimento 5 Stelle che oggi alle 15 incontrerà i ministri Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola, portando le proposte M5S sul Next Generation Ue, saràdal ministro Stefano, la viceministra al Mef Laurae dal sottosegretario Laura. L’incontro si terrà in videoconferenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Recovery: delegazione M5S al Mef composta da Patuanelli, Castelli e Agea... - 5stecche : RT @5stecche: conferenza stampa di Renzi ore 18 Matteo Renzi vuole andare fino in fondo e illustra il progetto di ItaliaViva per l’organiz… - 5stecche : conferenza stampa di Renzi ore 18 Matteo Renzi vuole andare fino in fondo e illustra il progetto di ItaliaViva per… - TV7Benevento : M5S: domani gruppo Camera, recovery e delegazione consiglio Ue a odg... - fi_giovanits : RT @fi_giovani: Una delegazione del nostro #TavoloEsteri, a confronto con il Prof. Donato Iacovone, Presidente di WeBuild SpA, su Recovery… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery delegazione Recovery: delegazione M5S al Mef composta da Patuanelli, Castelli e Agea Il Tempo Recovery: delegazione M5S al Mef composta da Patuanelli, Castelli e Agea

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - La delegazione del Movimento 5 Stelle che oggi alle 15 incontrerà i ministri Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola, portando ...

Renzi stronca il Recovery plan: “senz’anima, collage raffazzonato”

Le critiche sul Recovery plan arrivano a poche ore dall'incontro con il ministro Gualtieri. Non esclusa uscita dalla maggioranza ...

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - La delegazione del Movimento 5 Stelle che oggi alle 15 incontrerà i ministri Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola, portando ...Le critiche sul Recovery plan arrivano a poche ore dall'incontro con il ministro Gualtieri. Non esclusa uscita dalla maggioranza ...