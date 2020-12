Pinocchio game | Streaming da Pisa all’Italia | a New York

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 29 dicembre 2020) La rassegna di teatro in digitale del Teatro Nuovo, sostenuta dalla Fondazione, ospita un omaggio alla celebre favola di. Sabato 2 e domenica 3 gennaio, alle ore 21.30, verrà proiettato intramite piattaforma Zoom,, della compagnia Movimentoinactor/Con.Cor.D.A, diretta da Flavia Bucciero. L’evento verrà proiettato anche sabato 2 gennaio alle ore 7.30 PM fuso orario di New, corrispondenti alle nostre 1.30, per permettere anche a chi sta oltreoceano di passare una serata teatrale. L’iniziativa, richiesta e sostenuta da alcuni coreografi degli USA, apre le porte ad un’importante interazione artistica internazionale che si sposa con il plot dello spettacolo. La celebre storia di Collodi viene riletta in chiave contemporanea, mettendo al ...