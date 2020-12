Patuanelli “Dopo Conte elezioni, per M5S alleanza con Pd e Leu” (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ritengo che il Conte bis sia il secondo e ultimo governo di questa legislatura, non vedo spazio per altro se non le elezioni, senza ovviamente volermi sostiuire alle prerogative del presidente della Repubblica”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il ministro dello Sviluppo economico ed esponente M5S Stefano Patuanelli, Dopo il nuovo avviso al Governo da parte del leader di Iv Matteo Renzi. “Sono il primo a ritenere surreale il teatrino rimpasto sì, rimpasto no, crisi sì, crisi no. Parliamo del futuro di questo Paese e questi sono i temi che dobbiamo affrontare. Il Movimento ha sempre dimostrato grande responsabilità, ma non deve essere scambiata per attaccamento alle poltrone. Nel corso del 2020 si sono svolte molte elezioni, in Italia e fuori: la pandemia non può diventare un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ritengo che ilbis sia il secondo e ultimo governo di questa legislatura, non vedo spazio per altro se non le, senza ovviamente volermi sostiuire alle prerogative del presidente della Repubblica”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il ministro dello Sviluppo economico ed esponente M5S Stefanoil nuovo avviso al Governo da parte del leader di Iv Matteo Renzi. “Sono il primo a ritenere surreale il teatrino rimpasto sì, rimpasto no, crisi sì, crisi no. Parliamo del futuro di questo Paese e questi sono i temi che dobbiamo affrontare. Il Movimento ha sempre dimostrato grande responsabilità, ma non deve essere scambiata per attaccamento alle poltrone. Nel corso del 2020 si sono svolte molte, in Italia e fuori: la pandemia non può diventare un ...

