Napoli, i ristoratori colpiti dalla mareggiata: "Sarà veramente difficile risollevarci" (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non bastava la crisi economica causata dall'epidemia da Covid-19. I ristoratori ed esercenti del lungomare di Napoli, il cui fatturato è precipitato nell'ultimo anno, ora dovranno affrontare anche le nefaste conseguenze della mareggiata di questa notte che ha distrutto i gazebo e le attrezzature. "Abbiamo avuto l'ultima batosta – sono le dichiarazioni dei ristoratori raccolte dal Mattino – e stavolta Sarà veramente difficile risollevarci. L'acqua è entrata fin dentro le cucine e l'interno dei locali, portando con se fango e detriti. Un danno che ha riguardato anche le aree interne con attrezzature come forni, luci e computer. Adesso non sappiamo come fare e per questo speriamo in un aiuto del ...

