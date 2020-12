Napoli, al Madre una rete di solidarietà: distribuiti 220 pizze e pasti caldi (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa mattina, martedì 29 dicembre, dalle ore 12.00, il portone giallo del museo Madre, i cui spazi espositivi sono chiusi dallo scorso novembre, si è aperto per un appuntamento con la solidarietà. Circa cinquanta volontari dello staff del Madre, de Le Nuvole, del quartiere e delle associazioni coinvolte hanno distribuito 220 pizze e pasti caldi, oltre a 150 kg di pasta, giochi e libri d’arte per bambini, ad altrettante famiglie di Forcella e del Centro Storico. Su una grande bacheca bianca è stato chiesto a grandi e piccoli di appendere un post-it con una parola da portare nel nuovo anno, una parola che rappresenti la speranza, il sogno da realizzare per il 2021. Chi non se l’è sentita di scrivere ha potuto lasciare un messaggio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Questa mattina, martedì 29 dicembre, dalle ore 12.00, il portone giallo del museo, i cui spazi espositivi sono chiusi dallo scorso novembre, si è aperto per un appuntamento con la. Circa cinquanta volontari dello staff del, de Le Nuvole, del quartiere e delle associazioni coinvolte hanno distribuito 220, oltre a 150 kg di pasta, giochi e libri d’arte per bambini, ad altrettante famiglie di Forcella e del Centro Storico. Su una grande bacheca bianca è stato chiesto a grandi e piccoli di appendere un post-it con una parola da portare nel nuovo anno, una parola che rappresenti la speranza, il sogno da realizzare per il 2021. Chi non se l’è sentita di scrivere ha potuto lasciare un messaggio ...

Il museo Madre, sito nel pieno centro storico di Napoli, ha oggi spalancato le sue porte per dare vita ad una iniziativa di solidarietà ...

