Morto annegato, 90enne scivola in un canale durante una passeggiata (Di martedì 29 dicembre 2020) Un anziano ritrovato Morto annegato dopo un incidente avvenuto di prima mattina. Era uscito di casa per prendere dell’aria fresca. Una tragedia è accaduta nella mattinata di martedì 29 dicembre 2020. Un uomo di 90 anni di età è Morto dopo essere annegato in un canale, a seguito molto probabilmente di un improvviso incidente. La L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 dicembre 2020) Un anziano ritrovatodopo un incidente avvenuto di prima mattina. Era uscito di casa per prendere dell’aria fresca. Una tragedia è accaduta nella mattinata di martedì 29 dicembre 2020. Un uomo di 90 anni di età èdopo esserein un, a seguito molto probabilmente di un improvviso incidente. La L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ValerioWho83 : @Massimo_Gorelli @ShooterHatesYou Non hai capito, o non mi sono spiegato io: il tizio è morto annegato ma, essendo… - Hollywood241077 : @romatoday @Today_it Invece chi muore annegato ma ha il Covid è classificato come morto Covid... - losmadonno : @cro_cro_001 @GagliardoneS @RobyQ2020 no, falsa pandemia perché non esiste l'ecatombe che ci hanno descritto. Qui d… - PonytaEle : RT @afgibi: Questo è un morto di #COVID?19 non l'annegato o il poveretto di 96 anni. - afgibi : Questo è un morto di #COVID?19 non l'annegato o il poveretto di 96 anni. -

Ultime Notizie dalla rete : Morto annegato Morto annegato, 90enne scivola in un canale durante una passeggiata ViaggiNews.com Morto annegato, 90enne scivola in un canale durante una passeggiata

Un anziano ritrovato morto annegato dopo un incidente avvenuto di prima mattina. Era uscito di casa per prendere dell'aria fresca ...

Tragedia a Viareggio: esce per un passeggiata ma scivola, cade in acqua e muore annegato

Il corpo senza vita dell’uomo è stato segnalato da alcuni passanti che transitavano lungo le sponde del canale Burlamacca a Viareggio ...

Un anziano ritrovato morto annegato dopo un incidente avvenuto di prima mattina. Era uscito di casa per prendere dell'aria fresca ...Il corpo senza vita dell’uomo è stato segnalato da alcuni passanti che transitavano lungo le sponde del canale Burlamacca a Viareggio ...