Mattarella premia l’impegno sociale | conferite 36 onorificenze al Merito

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha premiato con le onorificenze al Merito trentasei cittadini che si sono distinti nella società. VINCENZO PINTO/AFP via Getty ImagesTrentasei onorificenze al Merito della Repubblica Italiana per uomini e donne che si sono distinti a livello sociale. Come annunciato dal Quirinale attraverso una nota, il Presidente Sergio Mattarella ha voluto premiare gli atti di eroismo, l'impegno nella solidarietà e nel volontariato, le attività in favore dell'inclusione sociale e della cooperazione internazionale e la promozione della cultura, della legalità e del diritto alla salute.

