L'ha fatto davvero: ciclista impazzito spinge bambina nella neve (VIDEO) (Di martedì 29 dicembre 2020) Il ciclista infastidito dalla presenza della bambina di 5 anni lungo il suo tragitto L'ha spinta in terra con una ginocchiata. Una storia incredibile che arriva dal Belgio, da Liegi, ed i suoi paesaggi innevati. E' il giorno di Natale ed una allegra famigliola decide di fare una passeggiata tra i sentieri innevati. Tuto fila liscio, quando alle spalle della piccola protagonista della vicenda, di soli 5 anni, spunta un uomo in bicicletta. Prima di arrivare fa segno si spostarsi, chiede che le due persone lungo il suo percorso si scansino per permettergli di passare agevolmente. Qualcosa evidentemente lo disturba di ciò che vede davanti a se, e allora, ecco l'assurdo gesto. Passando accanto alla bambina, la colpisce leggermente con il ginocchio.

