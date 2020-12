Grande Fratello Vip 5, lo scoop: Maria De Filippi è stata testimone di nozze di uno dei concorrenti (Di martedì 29 dicembre 2020) Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 5, Maria De Filippi è stata l’ospite di eccezione. Intervenuta per fare una sorpresa all’influencer milanese Tommaso Zorzi (il quale avrebbe confessato di essere innamorato di Queen Mary), la De Filippi conoscerebbe comunque diversi inquilini della casa più spiata d’Italia. Non parliamo solo dei concorrenti che sono passati per i suoi programmi, ma anche di un’insospettabile Stefania Orlando. Quest’ultima, infatti, ieri sera avrebbe raccontato un aneddoto su Maria De Filippi. Mentre Samantha De Grenet avrebbe affermato di essere stata contattata anni fa dalla queen per partecipare a Uomini e Donne, l’Orlando avrebbe dichiarato: SÌ, MI HA FATTO DA ... Leggi su trendit (Di martedì 29 dicembre 2020) Nella puntata di ieri sera delVip 5,Del’ospite di eccezione. Intervenuta per fare una sorpresa all’influencer milanese Tommaso Zorzi (il quale avrebbe confessato di essere innamorato di Queen Mary), la Deconoscerebbe comunque diversi inquilini della casa più spiata d’Italia. Non parliamo solo deiche sono passati per i suoi programmi, ma anche di un’insospettabile Stefania Orlando. Quest’ultima, infatti, ieri sera avrebbe raccontato un aneddoto suDe. Mentre Samantha De Grenet avrebbe affermato di esserecontattata anni fa dalla queen per partecipare a Uomini e Donne, l’Orlando avrebbe dichiarato: SÌ, MI HA FATTO DA ...

