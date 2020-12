GRANDE FRATELLO VIP 2020/ Eliminato e diretta: Mario Ermito in nomination (Di martedì 29 dicembre 2020) GRANDE FRATELLO Vip 2020, anticipazioni, nomination ed Eliminato della puntata del 28 dicembre: Sonia Lorenzini eliminata dalla casa Leggi su ilsussidiario (Di martedì 29 dicembre 2020)Vip, anticipazioni,eddella puntata del 28 dicembre: Sonia Lorenzini eliminata dalla casa

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - Ale_99_Campa : Raga ma guardate Queen Stefy come gode in confessionale quando parla di gossip LEI È LA REGINA INDISCUSSA DI QUESTO… - Ales51626306 : Stefania e Gilda, l’unica ship che amo di questo grande fratello?? #GFvip - GiuSette7 : @3dc8 @faberskj Io facevo il militare durante la prima edizione. Centralino telefonico, la mattina seguivamo le oli… -