E’ morto Corrado Olmi | il grande attore scompare per una patologia aggravata dal Covid-19

(Di martedì 29 dicembre 2020) Addio a, l’si ènella mattina del 29 dicembre in un ospedale di Roma dove era ricoverato per unadal. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi (Ancona)., la carriera Raffinato protagonista del set televisivo, cinematografico ma anche del palcoscenico teatrale con oltre 50 anni di carriera,aveva mosso i primi passi nelle filodrammatiche della sua città, Jesi (Ancona) dove era nato il 24 ottobre 1926, sullo stesso palcoscenico – quello del Teatro Pergolesi – da cui prese il volo Valeria Moriconi. Ed assieme a Valeria e al marito Aldo Moriconi,aveva deciso nel 1952 di tentare l’avventura ...

