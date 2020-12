Demi Lovato scrive Roommates di Dixie D’Amelio (video e testo) (Di martedì 29 dicembre 2020) Demi Lovato scrive Rooommates di Dixie D’Amelio, favorendo così il percorso artistico della star di Tik Tok che aveva già incrociato il suo cammino con Liam Payne per il suo ultimo singolo di Natale. Dixie D’Amelio ha spiegato che il brano è stato scritto da Demi Lovato insieme a Mitch Allan, M-Phazes, Brett McLaughlin, Chloe Angelides e Nick Lopez. Il testo del singolo è inizialmente nato come una poesia, per poi essere trasformato in una canzone. Roommates si concentra sul delicato tema del disagio mentale, così come ha lungamente spiegato Dixie D’Amelio: “La salute mentale è qualcosa con cui lotto davvero ogni giorno e la musica è diventata il modo migliore ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 dicembre 2020)Rooommates di, favorendo così il percorso artistico della star di Tik Tok che aveva già incrociato il suo cammino con Liam Payne per il suo ultimo singolo di Natale.ha spiegato che il brano è stato scritto dainsieme a Mitch Allan, M-Phazes, Brett McLaughlin, Chloe Angelides e Nick Lopez. Ildel singolo è inizialmente nato come una poesia, per poi essere trasformato in una canzone.si concentra sul delicato tema del disagio mentale, così come ha lungamente spiegato: “La salute mentale è qualcosa con cui lotto davvero ogni giorno e la musica è diventata il modo migliore ...

