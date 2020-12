Brighton & HA – Arsenal: gol a bruciapelo di Lacazette (Di martedì 29 dicembre 2020) L’attaccante Alexandre Lacazette ha segnato 21 secondi dopo essere entrato come sostituto nel secondo tempo per dare agli ospiti una vittoria di misura a Brighton. Risultato finale Brighton & HA – Arsenal 0-1. Cosa è sucesso durante la partita Brighton & HA – Arsenal? Il francese ha spazzato via la palla di Bukayo Saka per il suo terzo gol in tre partite e ha fatto guadagnare ai Gunners le prime vittorie consecutive in campionato dall’inizio della stagione. Tuttavia, la loro partita non ha avuto lo stesso spirito che avevano quando hanno sconfitto il Chelsea 3-1 sabato. Sono stati particolarmente pigri nel primo tempo. Il ritmo e l’urgenza sono aumentati di un paio di tacche dopo l’intervallo, con Pierre-Emerick Aubameyang e Gabriel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 dicembre 2020) L’attaccante Alexandreha segnato 21 secondi dopo essere entrato come sostituto nel secondo tempo per dare agli ospiti una vittoria di misura a. Risultato finale; HA –0-1. Cosa è sucesso durante la partita; HA –? Il francese ha spazzato via la palla di Bukayo Saka per il suo terzo gol in tre partite e ha fatto guadagnare ai Gunners le prime vittorie consecutive in campionato dall’inizio della stagione. Tuttavia, la loro partita non ha avuto lo stesso spirito che avevano quando hanno sconfitto il Chelsea 3-1 sabato. Sono stati particolarmente pigri nel primo tempo. Il ritmo e l’urgenza sono aumentati di un paio di tacche dopo l’intervallo, con Pierre-Emerick Aubameyang e Gabriel ...

