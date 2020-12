Vigili del fuoco impegnati a causa del maltempo in FVG (Di lunedì 28 dicembre 2020) A seguito dell’ondata di maltempo che sta imperversando sul Friuli Venezia Giulia sono circa 70 gli interventi di soccorso portati a termine dai Vigili del fuoco dei 4 comandi regionali tra le 8.00 e le 18,30 di oggi. Una cinquantina i soccorsi espletati dal personale del comando di Udine che sono stati impegnati per assistere automobilisti e autotrasportatori bloccati dalla neve in alcune strade della Carnia dove i pompieri udinesi hanno anche operato eliminare il pericolo dato dalla neve depositatasi su tetti e coperture di gazebi, mentre in altre zone della provincia sono stati gli alberi caduti ad impegnare le squadre dei Vigili del fuoco del comando di Udine. Una ventina i soccorsi portati a termine dalle squadre del comando di Pordenone dove al momento alcune squadre sono ... Leggi su udine20 (Di lunedì 28 dicembre 2020) A seguito dell’ondata diche sta imperversando sul Friuli Venezia Giulia sono circa 70 gli interventi di soccorso portati a termine daideldei 4 comandi regionali tra le 8.00 e le 18,30 di oggi. Una cinquantina i soccorsi espletati dal personale del comando di Udine che sono statiper assistere automobilisti e autotrasportatori bloccati dalla neve in alcune strade della Carnia dove i pompieri udinesi hanno anche operato eliminare il pericolo dato dalla neve depositatasi su tetti e coperture di gazebi, mentre in altre zone della provincia sono stati gli alberi caduti ad impegnare le squadre deideldel comando di Udine. Una ventina i soccorsi portati a termine dalle squadre del comando di Pordenone dove al momento alcune squadre sono ...

