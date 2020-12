(Di lunedì 28 dicembre 2020) Sistemi di circolazione tra i più avanzati e tecnologici per la linea Direttissima Firenze – Roma. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha installato nel tratto fraSud l’European Railway Traffic Management System (ERTMS,europeo di gestione del traffico ferroviario, che permette il raggiungimento dell’interoperabilità tra le reti nazionali)

FirenzePost : Treni: Rovezzano e Arezzo, nuovo sistema di sicurezza tecnologico -

Ultime Notizie dalla rete : Treni Rovezzano

Rfi attiva la prima tratta ERTMS sulla linea Firenze-Roma: si tratta del più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS It ...

RFI attiva prima tratta ERTMS sulla "Direttissima" Firenze – Roma

Firenze, 28 dicembre 2020 Sistemi di circolazione tra i più avanzati e tecnologici per la linea “Direttissima” Firenze – Roma. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha installato nel ...