Tragedia a Sassari | vigile del fuoco muore durante la messa in sicurezza di un palo elettrico

(Di lunedì 28 dicembre 2020)a Nulvi, in provincia di, dove undelè mortoun intervento per mettere inundella linea elettrica. L’episodio ha suscitato grande commozione e una partecipazione corale al dolore della famiglia e del Corpo, cui si è unito anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tonello Scanu aveva 54 anni. Il cordoglio di Mattarella Tonello Scanu aveva 54 anni, era di Ossi, ed è rimasto folgorato stamattina. Appena sceso dal mezzo di servizio, è stato colpito da un cavo spostato dal vento. Era coordinatore e vice caposquadra. Lascia la moglie e due figlie. “Con profonda tristezza ho appreso la notizia dell’incidente nel quale,un intervento operativo in provincia di ...

Un vigile del fuoco impegnato in interventi per il maltempo è morto folgorato in Sardegna. La tragedia è avvenuta a Nulvi, in provincia di Sassari, ...E' stata probabilmente una scarica elettrica ad uccidere questa mattina Tonello Scanu, il vigile del fuoco che in quel momento prestava servizio a Nulvi.