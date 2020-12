Tennis | Federer salta Australian Open | per la prima volta

(Di lunedì 28 dicembre 2020) MELBOURNE, 28 DIC - Per lanella sua carriera, Rogersalterà l': il 39enne svizzero non ha ancora recuperato a pieno dopo i due interventi chirurgici al ginocchio. ...

(ANSA) - MELBOURNE, 28 DIC - Per la prima volta nella sua carriera, Roger Federer salterà l'Australian Open: il 39enne svizzero non ha ancora recuperato a pieno dopo i due interventi chirurgici al gin ...Niente da fare: Roger Federer non giocherà gli Australian Open. L’ex numero 1, che qualche giorno fa aveva lasciato trapelare per la prima volta i suoi dubbi sulla trasferta di Melbourne, è a Dubai, d ...