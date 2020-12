Sci alpino, perché sono state cancellate le gare di Bormio e Semmering? Tormenta di neve e vento: vince l’inverno (Di lunedì 28 dicembre 2020) Doveva essere un lunedì 28 dicembre all’insegna dello sci alpino e invece non si è riusciti a gareggiare. Erano previsti due eventi validi per la Coppa del Mondo, ma il maltempo ha impedito il regolarmente svolgimento delle due competizioni sportive. Oggi c’è soltanto un vincitore ed è l’inverno, esploso in tutta la sua potenza proprio alla fine di questo terribile 2020. Il programma prevedeva il superG maschile a Bormio e il gigante femminile a Semmering, ma non c’è stato nulla da fare. Gli appassionati si sono potuti gustare esclusivamente la prima manche in Austria, prima dello stop definitivo. Diamo uno sguardo dettagliato ai motivi: perché sono state cancellate le gare di Bormio e ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) Doveva essere un lunedì 28 dicembre all’insegna dello scie invece non si è riusciti aggiare. Erano previsti due eventi validi per la Coppa del Mondo, ma il maltempo ha impedito il regolarmente svolgimento delle due competizioni sportive. Oggi c’è soltanto un vincitore ed è, esploso in tutta la sua potenza proprio alla fine di questo terribile 2020. Il programma prevedeva il superG maschile ae il gigante femminile a, ma non c’è stato nulla da fare. Gli appassionati sipotuti gustare esclusivamente la prima manche in Austria, prima dello stop definitivo. Diamo uno sguardo dettagliato ai motivi:ledie ...

