Roma, Pastore non rescinde il contratto e da domani tornerà in gruppo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Javier Pastore non rescinderà il contratto con la Roma ma, anzi, tornerà a disposizione di Fonseca. Le ultime Esattamente sei mesi fa, il 28 giugno, Javier Pastore giocava la sua ultima partita. Ad agosto si e? operato all’anca in Spagna e adesso, almeno dal punto di vista medico, e? pronto per tornare subito in gruppo. A partire da domani. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la rescissione (Pastore ha un contratto da oltre quattro milioni fino al 2023) non e? un argomento, un addio a giugno forse si?. Prima pero? l’argentino ha bisogno di giocare e la Roma e? dello stesso avviso, non fosse altro per non svalutare un capitale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Javiernonrà ilcon lama, anzi,a disposizione di Fonseca. Le ultime Esattamente sei mesi fa, il 28 giugno, Javiergiocava la sua ultima partita. Ad agosto si e? operato all’anca in Spagna e adesso, almeno dal punto di vista medico, e? pronto per tornare subito in. A partire da. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la rescissione (ha unda oltre quattro milioni fino al 2023) non e? un argomento, un addio a giugno forse si?. Prima pero? l’argentino ha bisogno di giocare e lae? dello stesso avviso, non fosse altro per non svalutare un capitale. Leggi su Calcionews24.com

