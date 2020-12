Renzi: 'Recovery Plan di Conte è un piano raffazzonato e senz'anima' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Recovery Plan messo a punto dal governo Conte è un piano 'senz'anima'. Lo sostiene Matteo Renzi in conferenza stampa. Secondo il leader di Italia Viva, il Recovery Plan 'manca di ambizione', è un '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilmesso a punto dal governoè un'. Lo sostiene Matteoin conferenza stampa. Secondo il leader di Italia Viva, il'manca di ambizione', è un '...

