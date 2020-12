Recovery: da Mes a servizi, i paletti di Renzi a Conte, 'senza accordo, lasciamo'/Adnkronos (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "servizi segreti, Tav, Mes... su questi punti non torniamo indietro". Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato fissa i punti irrinunciabili per Italia Viva sul Recovery. In realtà i punti di disaccordo sono ben 61, ma sono anche accompagnati da controproposte racchiuse in un piano che si chiama 'Ciao', acronimo di cultura, infrastrutture, ambiente, opportunità. Dentro non ci sono grandi sorprese. Le richieste di Renzi sono quelle anticipate nei giorni scorsi, a partire dal Mes. "Ora la palla è a Conte. Se su questi punti troveremo un accordo, bene. Altrimenti le ministre e il sottosegretario Scalfarotto lasceranno. Dovranno fare a meno di noi, auguri". Una nuova puntata, insomma, nelle fibrillazioni di governo. Oggi c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. () - "segreti, Tav, Mes... su questi punti non torniamo indietro". Matteoin conferenza stampa al Senato fissa i punti irrinunciabili per Italia Viva sul. In realtà i punti di dissono ben 61, ma sono anche accompagnati da controproposte racchiuse in un piano che si chiama 'Ciao', acronimo di cultura, infrastrutture, ambiente, opportunità. Dentro non ci sono grandi sorprese. Le richieste disono quelle anticipate nei giorni scorsi, a partire dal Mes. "Ora la palla è a. Se su questi punti troveremo un, bene. Altrimenti le ministre e il sottosegretario Scalfarotto lasceranno. Dovranno fare a meno di noi, auguri". Una nuova puntata, insomma, nelle fibrillazioni di governo. Oggi c'è ...

