Puntata Una Vita di lunedì 28 dicembre 2020, Emilio chiede la mano di Cinta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Questo è quanto emergerà nella Puntata di Una Vita di lunedì 28 dicembre 2020. Cinta è preoccupata perché vede Emilio lontano da lei, ma non sa ancora che il ragazzo è intenzionato a chiedere la sua mano e a farla diventare la sua sposa. Infatti, dopo aver risolto il problema con Ledesma, il ragazzo sarà pronto a chiedere la sua mano e a renderla felice. Anticipazioni Una Vita di lunedì 28 dicembre 2020, Emilio chiede a Cinta di sposarsi Finalmente, dalle anticipazioni di Una Vita abbiamo appreso che Ledesma è fuggito grazie al piano escogitato da ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 dicembre 2020) Questo è quanto emergerà nelladi Unadi28è preoccupata perché vedelontano da lei, ma non sa ancora che il ragazzo è intenzionato are la suae a farla diventare la sua sposa. Infatti, dopo aver risolto il problema con Ledesma, il ragazzo sarà pronto are la suae a renderla felice. Anticipazioni Unadi28di sposarsi Finalmente, dalle anticipazioni di Unaabbiamo appreso che Ledesma è fuggito grazie al piano escogitato da ...

