Prete positivo, durante la messa condivide il suo calice coi fedeli (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un Prete positivo fa bere tutti dallo stesso calice i presenti che assistono ad una funzione religiosa. Subito chiusa la chiesa dove officiava. Desta scalpore la vicenda di un Prete positivo che ha condiviso il proprio calice con diversi fedeli nel corso di una funzione religiosa. La notizia arriva da Lungro, località calabrese situata in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

