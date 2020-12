Michele Santoro morto dopo un incidente in bicicletta a 15 anni (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’adolescente irpino : aveva cercato di evitare un cane, una settimana di agonia. (Facebook)Un grave lutto ha colpito la comunità di Montella, in provincia di Avellino. Si è spento infatti Michele Santoro, ragazzo di soli 15 anni. L’adolescente, appena una settimana fa, aveva avuto un incidente con la bicicletta. Sembra che fosse caduto per evitare un cane. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> morto avvelenato mr. Yoozoo, il milionario cinese aveva 39 anni L’agonia è durata appunto una settimana, quindi il giovane è deceduto all’ospedale Moscati di Avellino. Da quanto si apprende, le condizioni dell’adolescente erano da subito apparse gravi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giorgio Galli, addio al politologo del Bipartitismo imperfetto Il ... Leggi su ck12 (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’adolescente irpino : aveva cercato di evitare un cane, una settimana di agonia. (Facebook)Un grave lutto ha colpito la comunità di Montella, in provincia di Avellino. Si è spento infatti, ragazzo di soli 15. L’adolescente, appena una settimana fa, aveva avuto uncon la. Sembra che fosse caduto per evitare un cane. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>avvelenato mr. Yoozoo, il milionario cinese aveva 39L’agonia è durata appunto una settimana, quindi il giovane è deceduto all’ospedale Moscati di Avellino. Da quanto si apprende, le condizioni dell’adolescente erano da subito apparse gravi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giorgio Galli, addio al politologo del Bipartitismo imperfetto Il ...

