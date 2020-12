L’algoritmo della marchetta e altre assurdità della legge di bilancio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il problema più grave del nostro sistema parlamentare non è il bicameralismo paritario, che pure va abolito, né tanto meno il numero dei parlamentari. No. Il problema è che si lavora in un modo irrazionale e disorganizzato, inconcepibile in qualsiasi altro ambiente di lavoro e sconosciuto al grande pubblico. Io stesso, quando sono arrivato in Parlamento nel 2013, non ne avevo idea. E la responsabilità è di tutti: governo, presidenze delle camere, partiti. Prendiamo come esempio l’ultimo disegno di legge di bilancio. Governo lumacaPer legge, il ddl di bilancio deve essere presentato dal Governo alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno. Conte & co. lo approvano solo il 18 novembre. Si dirà: ma c’era il Covid da gestire!. Vero. Peccato che i tedeschi lo abbiano approvato il 23 settembre, i francesi il 28, gli ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il problema più grave del nostro sistema parlamentare non è il bicameralismo paritario, che pure va abolito, né tanto meno il numero dei parlamentari. No. Il problema è che si lavora in un modo irrazionale e disorganizzato, inconcepibile in qualsiasi altro ambiente di lavoro e sconosciuto al grande pubblico. Io stesso, quando sono arrivato in Parlamento nel 2013, non ne avevo idea. E la responsabilità è di tutti: governo, presidenze delle camere, partiti. Prendiamo come esempio l’ultimo disegno didi. Governo lumacaPer, il ddl dideve essere presentato dal Governo alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno. Conte & co. lo approvano solo il 18 novembre. Si dirà: ma c’era il Covid da gestire!. Vero. Peccato che i tedeschi lo abbiano approvato il 23 settembre, i francesi il 28, gli ...

