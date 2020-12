Ibrahimovic per rilassarsi s'è comprato un bosco di mille ettari in Svezia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lo racconta la Gazzetta dello Sport, ripresa da Calcio e Finanza : fra le sue destinazioni preferite per c'è Åre, località montana vicina al confine con la Norvegia dove vanno anche i reali e dove la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lo racconta la Gazzetta dello Sport, ripresa da Calcio e Finanza : fra le sue destinazioni preferite per c'è Åre, località montana vicina al confine con la Norvegia dove vanno anche i reali e dove la ...

capuanogio : Il #Milan che piace a tutti e comanda la classifica della #SerieA nato anche dal lavoro di #Boban, ora dimenticato… - AntoVitiello : #Tonali e #Rebic convocati per #MilanLazio. Assenti: Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer, Gabbia e Kessie - Gazzetta_it : Dal campo a # Sanremo: si pensa a #Ibrahimovic per affiancare #Amadeus e #Fiorello al #Festival - SciabolataFFP : Secondo la GdS sarebbe corsa a tre per il ruolo di possibile vice-#Ibrahimovic. I candidati sarebbero Luka #Jovic,… - sportli26181512 : Ibrahimovic acquista un bosco da 3 milioni in Svezia per cacciare e pescare: L’attaccante del Milan si è assicurato… -