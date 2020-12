I predicozzi di Shonda e i telespettatori nel paese delle meraviglie

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Qualcuno di voi conosce l’indirizzo diRhimes? Devo mandarle il mio curriculum acciocché possa investire parte dei cento milioni che le ha dato Netflix per farsi insegnare l’Italia da me. Ne ha molto bisogno. Prima di arrivare alla regina nera (d’America o d’Inghilterra, dipende se stiamo parlando di realtà o di finzione), però, bisogna partire da un omosessuale bianco. No, non Ryan Murphy, cui Netflix di milioni ne ha dati trecento (sul mercatomultinazionali televisive, gay bianco vale tre volte donna nera, per chi tiene il contoquote suscettibili). Poi passeremo anche da lui, ma l’uomo del giorno non l’avete mai sentito nominare, e si chiama Chris Van Dusen. Un giorno del 2004 va a parlare conRhimes: lei è solo una promessa (ha scritto la puntata pilota di Grey’s Anatomy, che diventerà ...