GF Vip | Maria De Filippi interviene a sorpresa | il messaggio a Tommaso Zorzi

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) La regina della televisione in uno dei programmi di punta, ormai da anni, del palinsesto Mediaset.Deè ospite questa sera al Grande Fratello Vip attraverso un collegamento con gli inquilini della Casa. Speciale il dialogo avuto a tu per tu con, al quale ha rivolto un incoraggiamento: “Fidati di te stesso“. GF Vip, colpo grosso: arrivaDeContinuano a gran furore le ospitate di personaggi illustri al Grande Fratello Vip. La scorsa puntata Alfonso Signorini ha invitato Arisa e Alberto Urso, che si sono improvvisati in canti natalizi assieme ai concorrenti. Questa sera, però, il conduttore ha fatto all-in, convincendo nientemeno cheDead intervenire nel programma a diretta in corso. L’annuncio ...