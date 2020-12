Covid, falsi positivi ad Aosta: problemi in laboratorio (Di martedì 29 dicembre 2020) , dovuti ad un guasto allo strumento di analisi. Decine di test sono stati alterati all’ospedale Parini Spesso nel corso di questi mesi abbiamo sentito parlare di problemi relativi ai tamponi per il Covid. I controlli rapidi hanno a volte fornito risultati non affidabili, falsando le conseguenti misure L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) , dovuti ad un guasto allo strumento di analisi. Decine di test sono stati alterati all’ospedale Parini Spesso nel corso di questi mesi abbiamo sentito parlare direlativi ai tamponi per il. I controlli rapidi hanno a volte fornito risultati non affidabili, falsando le conseguenti misure L'articolo proviene da Inews.it.

fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, “è efficace” e “non modifica il codice genetico”: così l’Iss smonta fake news e falsi miti punt… - MediasetTgcom24 : Covid, guasto in laboratorio: decine di falsi positivi ad Aosta - fattoquotidiano : 'VACCINO ANTI COVID E' EFFICACE' L'Istituto superiore di sanità smonta punto per punto le fake news dei no vax - blogLinkes : Covid: guasto a sistema, decine di falsi positivi ad Aosta (2) - blogLinkes : Covid: guasto a sistema, decine di falsi positivi ad Aosta (2) -