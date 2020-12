Coronavirus 28 dicembre: calano i positivi e le terapie intensive (Di lunedì 28 dicembre 2020) Emergenza Coronavirus oggi 28 dicembre in Italia, cosa sta succedendo: calano i positivi e le terapie intensive. Pochi tamponi, il numero di nuovi contagi che si mantiene sotto quota 10mila, i decessi che sono ancora centinaia. Questi i dati della giornata di oggi 28 dicembre 2020 in sintesi, nel nostro Paese. A 24 ore dall’inizio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Emergenzaoggi 28in Italia, cosa sta succedendo:e le. Pochi tamponi, il numero di nuovi contagi che si mantiene sotto quota 10mila, i decessi che sono ancora centinaia. Questi i dati della giornata di oggi 282020 in sintesi, nel nostro Paese. A 24 ore dall’inizio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

you_trend : ?? #Coronavirus, 27 dicembre 2020 • Attualmente positivi: 581.760 • Deceduti: 71.925 (+298) • Dimessi/Guariti: 1.39… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, da oggi Italia in zona arancione fino al 31 dicembre #covid - RegLombardia : ?? #Covid19 Dal 28 al 30 dicembre tutta Italia torna in zona arancione. Leggi le misure del Decreto Legge 172/2020 v… - a70199617 : #Sempre morti Coronavirus, oggi in Italia 8.585 contagi e 445 morti per Covid, Polemica su vaccino obbligatorio per… - marticambiaghi : RT @RegLombardia: ?? #Covid19 Dal 28 al 30 dicembre tutta Italia torna in zona arancione. Leggi le misure del Decreto Legge 172/2020 valide… -