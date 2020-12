(Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo ilsuccesso di pubblico e critica della puntata d'esordio dedicata al Vaticano, nuovo appuntamento speciale con '', doc-evento di Canale 5 in onda dal 29 ...

mariuccia12345 : RT @MediasetTgcom24: Cesare Bocci ci conduce in uno straordinario 'Viaggio nella Grande Bellezza' #viaggionellagrandebellezza https://t.co… - MediasetTgcom24 : Cesare Bocci ci conduce in uno straordinario 'Viaggio nella Grande Bellezza' #viaggionellagrandebellezza… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: ADDIO MONTALBANO: CESARE BOCCI SI CONGEDA DA MIMÌ AUGELLO - Webl0g : Viaggio nella Grande Bellezza: doc-evento dal 29 dicembre con Cesare Bocci - bubinoblog : ADDIO MONTALBANO: CESARE BOCCI SI CONGEDA DA MIMÌ AUGELLO -

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Bocci

Dal 29 dicembre prende il via in prima serata su Canale 5 il programma alla scoperta dei tesori dell'arte. La prima puntata è dedicata a il Natale nell'arte ...Storico protagonista de Il commissario Montalbano lascia la serie tv: per lui cala il sipario, "si è chiusa un'epoca".