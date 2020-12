Calciomercato Napoli: Milik cerca squadra, ma ADL non fa sconti. Cifre e dettagli (Di lunedì 28 dicembre 2020) Quale futuro per Arkadiusz Milik?E' questa la domanda che, in vista della prossima sessione di mercato, si fa sempre più insistente nel panorama calcistico nazionale - e non solo. Mentre il futuro dell'attaccante resta sempre più avvolto nel mistero, l'agente, nei giorni scorsi, è volato a Napoli per provare a trovare una soluzione grado di liberare il polacco prima della scadenza del suo contratto: prevista per il prossimo 30 giugno.Diversi nel frattempo i club interessati all'attaccante, tra questi Juventus, Roma e Fiorentina. Nonostante il divorzio ormai inevitabile tra gli azzurri e il polacco, De Laurentiis, è tuttavia deciso a non fare sconti di sorta. per il cartellino del giocatore, il numero uno del Napoli, non è infatti disposto a scendere sotto i 18 milioni di euro. Una cifra assai elevata che rende ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 dicembre 2020) Quale futuro per Arkadiusz?E' questa la domanda che, in vista della prossima sessione di mercato, si fa sempre più insistente nel panorama calcistico nazionale - e non solo. Mentre il futuro dell'attaccante resta sempre più avvolto nel mistero, l'agente, nei giorni scorsi, è volato aper provare a trovare una soluzione grado di liberare il polacco prima della scadenza del suo contratto: prevista per il prossimo 30 giugno.Diversi nel frattempo i club interessati all'attaccante, tra questi Juventus, Roma e Fiorentina. Nonostante il divorzio ormai inevitabile tra gli azzurri e il polacco, De Laurentiis, è tuttavia deciso a non faredi sorta. per il cartellino del giocatore, il numero uno del, non è infatti disposto a scendere sotto i 18 milioni di euro. Una cifra assai elevata che rende ...

