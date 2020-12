Calciomercato Crotone: Frabotta in cima alla lista di Stroppa (Di lunedì 28 dicembre 2020) La classifica di Serie A dice che il Crotone è penultimo ma a due punti dalla zona salvezza. Le possibilità per raggiungere l’obiettivo ci sono, ma la squadra ha bisogno di qualche ritocco per permettere a mister Giovanni Stroppa di competere fino alla fine. Nelle ultime cinque partite, i Pitagorici hanno incamerato 7 gol e ne hanno subiti 9. È evidente che bisogna sistemare il reparto arretrato. Le opzioni in ballo potrebbero interessare non poco i tifosi rossoblu. Dal Calciomercato invernale, infatti, potrebbero arrivare Bosko Sutalo e Gianluca Frabotta. Forti e giovani: i profili ricercati ricercati corrispondono a Sutalo e Frabotta Come riporta il sito blastingnews.com, il ds Giuseppe Ursino sarebbe interessato a portare in squadra i giovani Bosko Sutalo e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) La classifica di Serie A dice che ilè penultimo ma a due punti dzona salvezza. Le possibilità per raggiungere l’obiettivo ci sono, ma la squadra ha bisogno di qualche ritocco per permettere a mister Giovannidi competere finofine. Nelle ultime cinque partite, i Pitagorici hanno incamerato 7 gol e ne hanno subiti 9. È evidente che bisogna sistemare il reparto arretrato. Le opzioni in ballo potrebbero interessare non poco i tifosi rossoblu. Dalinvernale, infatti, potrebbero arrivare Bosko Sutalo e Gianluca. Forti e giovani: i profili ricercati ricercati corrispondono a Sutalo eCome riporta il sito blastingnews.com, il ds Giuseppe Ursino sarebbe interessato a portare in squadra i giovani Bosko Sutalo e ...

spaziocalcio : UFFICIALE: #Crotone, ha rinnovato il centrocampista Salvatore Molina #calciomercato #SerieA - enzolampard : UFFICIALE: Salvatore #Molina rinnova con il #Crotone fino al 2023 #Calciomercato - CalcioNews24 : Calciomercato Crotone: tre giocatori con la valigia in mano. Ecco il nome per l’attacco - zazoomblog : Calciomercato Crotone: tre giocatori con la valigia in mano. Ecco il nome per l’attacco - #Calciomercato #Crotone:… - sportli26181512 : Crotone, Galabinov o Pinamonti per l'attacco: Il Crotone sta pensando ad un rinforzo per il reparto...… -